W Europie nie zdarzają się przypadki, żeby prokuratura wszczynała postępowania wobec sędziów sądu Najwyższego czy prezesów TK. To jest zupełnie odosobniony przypadek, który niewątpliwie będzie komentowany we wszystkich środowiskach prawniczych w Polsce, jako przykład nieprzestrzegania zasad praworządności w Polsce. To prowadzi do podważania zaufania do wymiaru sprawiedliwości w Polsce - uważa Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

