- Mamy w Polsce do czynienia z bardzo radykalną próbą zmiany prawa, jeśli chodzi o kobiety. To jest bardzo zła próba. W takiej sytuacji milczeć nie wolno - w ten sposób europoseł SLD Janusz Zemke odniósł się do zapowiedzianych na sobotę protestów przeciwko zaostrzeniu prawa dotyczącego aborcji.

Czytaj więcej Projekt komitetu "Stop aborcji" do dalszych prac w komisji. Projekt komitetu "Ratujmy kobiety" odrzucony

- To nie jest projekt rządowy. Moi koledzy popełnili błąd wyrzucając drugi projekt do kosza - stwierdził Adam Bielan z PiS, który odniósł się do projektu obywatelskiego zakładającego liberalizację przepisów.