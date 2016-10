O nowej pracy Tyrmanda poinformował Henry Foy, korespondent "Financial Timesa" w Europie Środkowej. Zamieścił w internecie kopię decyzji Witolda Waszczykowskiego.

Here is @MatthewTyrmand's contract, signed by Waszczykowski on July 12. Expenses paid by Polish embassy in Washington, DC pic.twitter.com/yUsf9MDuEh