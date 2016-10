Sekretarz stanu w KPRM podkreślał, że nie będzie to projekt rządowy. - Czekamy na projekt, wiele kłamstw, wiele oszustw, próbuje się wmówić, że jest to projekt rządowy. Nie jest to projekt rządowy - zaznaczył.

Na pytanie za jakim projektem PiS w ostateczności zagłosuje, czy za senackim, czy za obywatelskim, powiedział: "Nie znamy jeszcze projektu senackiego. Czekamy aż senatorowie Prawa i Sprawiedliwości to przedstawią".

Pytany, dlaczego ten projekt musi się pojawić, odpowiedział: - Ponieważ Polki dziś są oszukiwane przez opozycję i przez organizacje, które znalazły się w parlamencie, skrajnie lewicowe. Oszukiwane choćby przez to - podczas wczorajszego protestu także były oszukiwane - wyjaśniał na antenie Radia Zet Szefernaker.