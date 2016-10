Wiceszef partii Przemysław Wipler podkreślił, że obecny tydzień jest bardzo ważny dla partii KORWiN. To tydzień, w którym w sobotę 9 października odbędzie się kongres założycielski partii KORWiN, odbędzie się również marsz wolności i suwerenności - poinformował.

W rozmowie z PAP Wipler podkreślił, że kongres założycielski odbywa się w rok po zarejestrowaniu partii i - zgodnie ze statutem - odbędą się na nim wybory władz na kolejne 5 lat. To był czas na zbudowanie struktur, na poukładanie pewnych kwestii personalnych, organizacyjnych, logistycznych - dodał.

Poinformował również, że podczas kongresu najprawdopodobniej zostanie zmieniona nazwa partii. My do sądu złożyliśmy wniosek o zmianę nazwy partii i jeżeli on uzyska akceptację delegatów kongresu, będziemy działać od 8 października pod nową nazwą. Wipler nie chciał zdradzić nowej nazwy partii.

Jak podkreślił na konferencji prasowej sobotni marsz, na którym KORWiN będzie dopominać się o "wartości tradycyjnie ważne dla Europy, dla Polski" i całego środowiska związanego z ugrupowaniem.

W rozmowie z PAP sprecyzował, że wartości, które zdaniem ugrupowania ukształtowały Europę to m.in. wolność, własność, sprawiedliwość, silna rodzina, praworządność, indywidualizm, czy brak ograniczeń urzędniczych. Na konferencji dodał, że KORWiN będzie protestować przeciw "politycznej poprawności, cenzurze, blokowaniu mówienia prawdy o tym, co się dzieje w Europie".

Na konferencji w Sejmie partia KORWiN zaprezentowała również reklamujący marsz spot, w którym prezes partii ocenia, że "to ostatnia chwila, by powstrzymać islamską inwazję, by ocalić Europę przed katastrofą, do której prowadza unijni socjaliści".