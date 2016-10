Podczas niedzielnej konwencji Platformy Obywatelskiej w Gdańsku Schetyna zapowiedział m.in. likwidację IPN i CBA, a także zapisanie kompromisu aborcyjnego w konstytucji oraz reformę programu 500+.

To fatalny pomysł, świadczący o tym że Platforma się boi tego, co narobiła przez osiem lat - mówił Zieliński (PiS) w poniedziałek w Białymstoku, proszony o komentarz do pomysłu PO likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dodał, że CBA to nowa służba, stworzona do walki z patologiami, których może dopuszczać się władza; mówił, że kilka lat temu PO też głosowała za jej powołaniem.

Ma patrzeć na ręce tzw. białych kołnierzyków. Jeżeli te "białe kołnierzyki" Platformy Obywatelskiej, z PSL-em w koalicji, mają na sumieniu coś, czego się teraz boją, to mogą formułować takie wnioski, żeby rozwiązać tę służbę, która ma pilnować czystości i uczciwości w życiu publicznym - dodał wiceminister.

Zieliński uważa, że PO nie ma żadnych argumentów przemawiających za likwidacją CBA. Po prostu obawia się tego, że CBA, które jest aktywne, wróciło dzisiaj do swojej funkcji pierwotnej, kiedy Platforma Obywatelska odeszła od władzy na skutek przegranych wyborów, Platforma się dzisiaj, moim zdaniem, boi tego wszystkiego co może ta służba jeszcze w swoich działaniach kontrolnych odkryć, jeżeli chodzi o tych osiem lat, które mamy za sobą - powiedział dziennikarzom.

Inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć, tylko właśnie próbą osłabienia struktur państwa, które stoją na straży czystości i uczciwości w życiu publicznym. A CBA ma swoje bardzo ważne miejsce w tej sferze - dodał.

Proponując likwidację CBA, przewodniczący PO mówił na niedzielnej konwencji tej partii w Gdańsku, że "ściganie przestępców to zadanie dla policji i służb, a nie dla polityków".

Nie będzie naszej zgody na to, żeby powoływać nadpolicję, która dla wywołania strachu i paraliżowania swoich politycznych przeciwników przez aktualnie rządzących, prowadzi działania operacyjne - mówił Schetyna.

To nie są narzędzia demokratycznej władzy, Polska obywatelska takich narzędzi nie potrzebuje, dlatego kompetencje CBA przekażemy do specjalnego wydziału do walki z korupcją Centralnego Biura Śledczego Policji. Tam eksperci i policjanci będą się tym zajmować - zaznaczył Schetyna.