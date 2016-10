Jesteśmy partią po przejściach. I tych dobrych, i tych trudnych dla nas. PO ma 16 lat, z czego 8 lat dzierżyła stery polski, z dobrymi efektami. Były też te gorsze momenty, za które w niedzielę Grzegorz Schetyna przeprosił - mówił w rozmowie z RMF FM szef klubu PO, Sławomir Neumann. Grzegorz Schetyna przepraszał za styl uprawiania polityki przez niektórych polityków PO, z różnych okresów. Przez te 8 lat władzy zdarzały nam się wpadki, za te wszystkie wpadki Grzegorz Schetyna przeprosił. Nie ma ludzi bez wad. My te wady u siebie widzimy, mamy doświadczenie ostatniej porażki, to jest coś, co w polityce nie jest do przecenienia, bo to na porażkach się najwięcej uczy... Ważne, by wyciągać dobre wnioski - dodał.

Jednym z powodów, dla których warto zagłosować na PO jest - jego zdaniem, wpisanie kompromisu aborcyjnego do konstytucji. Tak, by nie dało się ani zliberalizować ani zaostrzyć zasad przerywania ciąży. Stąd też pomysł na nową ustawę zasadniczą. W tej kadencji przygotujemy projekt konstytucji i zmian konstytucyjnych, dotyczący kilku obszarów życia, o czym mówiliśmy w niedzielę, które musimy zabezpieczyć przed złą władzą, która chciałaby wolności obywateli naruszać. Te projekty położymy zanim zacznie się kampania wyborcza, to obiecuję wszystkim Polakom, to będzie na stole leżało, i będzie każdy mógł się z tym zapoznać. Także z projektami dotyczącymi zmian w konstytucji - tłumaczył

Neumann wyjaśniał też, dlaczego CBA i IPN powinny zniknąć. Tylko my nie możemy być naiwni w polityce. Ja wierzę w to, że PO za 3 lata jest w stanie wybory wygrać i rządzić. Ale też wiem, bo mam to doświadczenie sprzed kilku miesięcy, że też można wybory przegrać i mogą po nas przyjść ludzie, którzy znowu będą chcieli używać i IPN-u i CBA w niecny sposób, do polityki - mówił.

Jego zdaniem, błędne też są przekazy konkurencji politycznej, że PO chce przestać walczyć z korupcją, czy badać historię. Mówimy o tym, że ściganie przestępców, korupcji, musi przejść do policji, do Centralnego Biura Śledczego. Trzeba to zabierać politykom, bo korupcję muszą ścigać policjanci i prokuratorzy, a nie politycy, a IPN tę całą część związaną ze ściganiem zbrodni przeciwko narodowi polskiemu zostawiamy w komisji, historię dajemy na uniwersytety. Tam tę historię należy badać. To nie będzie likwidacja taka, że zaoramy to wszystko - stwierdził.

Sugerował też zmiany w programie 500 plus. Zapewnił, że nie ma mowy o likwidacji tego programu. Należy go zmodyfikować, bo dziś rodzice nie dostają pieniędzy na pierwsze dziecko. I chcemy dać na pierwsze dziecko. I są różne modele później, żeby można było przekazać środki na pierwsze dziecko i na kolejne - być może na już kolejne w innej wysokości niż na pierwsze, ale tak, żeby nie stracić tych pieniędzy, które są w budżecie, nikomu nie zabrać - podsumował.

