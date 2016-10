Przechodzimy do drugiej fazy, a w niej potrzebna jest większa integracja, zmiana formuły resortu finansów. W tej drugiej roli Paweł Szałamacha odnalazłby się z większą trudnością - powiedział Jarosław Kaczyński, cytowany w omówieniu wywiadu na stronie internetowej "Polska the Times". W omówieniu wywiadu poinformowano, że "prezes PiS poznał Mateusza Morawieckiego stosunkowo niedawno, dopiero przed wyborami. Zarekomendowała mu go Beata Szydło, ale szybko zrobił na nim wrażenie człowieka zdolnego coś zdziałać w gospodarce. Właśnie po to, by móc działać, dostał tak szerokie kompetencje".

Ma taką władzę, jaką chciał, i z niej będzie rozliczany. Oczywiście, nikt od niego nie oczekuje, że w ciągu roku zrealizuje cały swój plan, ale w tym czasie powinno być widać, czy on rusza. Czy założony w nim mechanizm, który najkrócej można określić jako obudzenie polskiego kapitału, rzeczywiście działa - powiedział Kaczyński, podkreślając, że zamierza "sprawdzić" osiągnięcia Morawieckiego za rok.

