Prezydent, który odwiedził Łobez (Zachodniopomorskie), mówił m.in. o Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. planie Morawieckiego, oraz o zmianach w rządzie, których dokonała premier Beata Szydło w zeszłym tygodniu. Funkcję ministra finansów przestał pełnić Paweł Szałamacha. Nowym szefem resortu finansów został wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który łączy oba stanowiska ministerialne, a ponadto kieruje nowo powołanym Komitetem Ekonomicznym Rady Ministrów.

Jak zaznaczył Andrzej Duda, wicepremier Morawiecki poprzez decyzję premier zebrał wiele kompetencji w jednym ręku, po to żeby można było realizować plan rozwoju.

(Premier Beata Szydło) podjęła bardzo odważną decyzję, jakiej nie było w Polsce do tej pory od 1989 roku. Jestem przekonany, że to nowatorskie rozwiązanie, o którym moglibyśmy wprost powiedzieć, że jest innowacyjne, bo to nowa forma zarządzania w administracji rządowej, że ono się sprawdzi i przejdzie do historii na kształt tych działań, które podejmował w II Rzeczypospolitej minister (Władysław) Grabski i (Eugeniusz) Kwiatkowski - podkreślił prezydent. Potrzebujemy takiego samego, wielkiego planu rozwoju, jak wtedy był realizowany przez budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego - ocenił Andrzej Duda.