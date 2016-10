Lider Prawa i Sprawiedliwości mówił, że jesteśmy dzisiaj w szczególnej sytuacji - zarówno siły zbrojne, jak i służba zdrowia mają się zmieniać, i zmieniają się.

Jestem przekonany, że będzie to dobra zmiana. Jestem przekonany, że za kilka lat nasza armia będzie dużo silniejsza, niż jest dzisiaj i dużo lepiej będzie funkcjonowała także służba zdrowia – powiedział. Dodał, że są odpowiednie plany i wszelkie przesłanki do tego, by były one realizowane.

Kaczyński podkreślał, że osoby odpowiadające obecnie za największe dobro, jakim są sprawy państwa, wierzą, iż można doprowadzić do tego, by jego jakość, siła i znaczenie na arenie międzynarodowej powiększały się.

Wbrew różnego rodzaju głosom, wielkiej fali propagandy, która jest w tej chwili skierowana przeciwko naszym planom, tak właśnie jest - idziemy w tym kierunku i z całą pewnością będziemy szli dalej – dodał.

Zwracając się do kadry, pracowników i gości w WIM prezes PiS życzył wszystkim sukcesów. Życzę sukcesów temu Instytutowi, całej służbie zdrowia (...); życzę też wielkich sukcesów polskim siłom zbrojnym, które są dziś Polsce potrzebne jak może nigdy w ciągu ostatnich dziesięcioleci – powiedział. Dodał, że dostrzega rozwój Wojskowego Instytutu Medycznego, jego rozbudowę i powiększanie potencjału oraz to, że coraz lepiej służy on celom służby zdrowia i sił zbrojnych.