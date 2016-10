Wstępnie chcemy rozpocząć przesłuchania w listopadzie: 8, 9, 10 listopada - powiedziała przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann po jej środowym posiedzeniu. Dodała, że to, ilu świadków zostanie wówczas przesłuchanych, zależy od tego, jakie osoby zostaną wezwane. Musicie państwo uzbroić się w cierpliwość, nie będą dziś padały z moich ust żadne nazwiska w odniesieniu do konkretnych osób do przesłuchania, jest jeszcze na to za wcześnie - zaznaczyła.

Jak poinformowała wszystko wskazuje jednak na to, że w późniejszym terminie dojdzie także do przesłuchania przez komisję w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku małżonków P. Uważam, że najpierw powinniśmy pozyskać pewną wiedzę od innych organów i dopiero potem przesłuchać oskarżonych - powiedziała PAP Wassermann. Dodała, że jeśli chodzi o jawność przesłuchania małżeństwa P., to komisja dopiero będzie podejmowała decyzję w tej sprawie.

Według śledczych, Marcin P. i jego żona Katarzyna oszukali w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej w sumie niemal 19 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł. Marcin P. został oskarżony o cztery przestępstwa, a Katarzyna P. o 10. Grożą im kary do 15 lat więzienia. Proces Marcina P. i jego żony trwa od 21 marca przed gdańskim Sądem Okręgowym.

Kolejne posiedzenie komisji śledczej zaplanowano na 19 października. Wówczas członkowie komisji mają przedstawić wstępne propozycje dotyczące listy świadków. Jak zaznaczyła Wassermann na tym posiedzeniu powinien zostać przyjęty przez komisję wstępny harmonogram przesłuchań.