Posłowie po nocy są wzywani do Sejmu, choć wojna nie wybuchła. Choć ideologiczna tak - mówił Michał Kamiński z Europejskich Demokratów podczas nocnej debaty, na której odbywało się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy zakazującej aborcji. Kilka godzin wcześniej projekt został odrzucony przez zajmującą się nim sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka.

Posłowie byli zgodni - zarówno ci z Nowoczesnej, Kukiz'15, PO i PSL - że partia rządząca oszukała swoich wyborców i nie kryli oburzenia sposobem prowadzenia prac na ustawą. - Tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, nie da się opisać inaczej niż oszustwo na wielką skalę - zaznaczał Wojciech Bakun (Kukiz'15). - Wpadliście w panikę po poniedziałkowych protestach - podkreślała Joanna Mucha (PO).

Ale macie wielki sukces - obudziliście państwo ludzi, którzy dotąd nigdy nie zajmowali się polityką. Obudziliście kobiety w każdym wieku, z różnych środowisk. Obudziliście ich partnerów, mężów, synów, ojców. I zrobiliście to ze względu na wasze ideologiczne zapędy. Mimo to, że oni nie interesowali się polityką, to polityka zajęła się nimi, bo spróbowała w brudnych buciorach wejść do ich sypialni - oświadczyła Mucha, zwracając się do posłów PiS.

Polki nie pozwolą wam na to, żebyście prowadzili je jak barany na rzeź. To stado baranów, które próbowaliście poprowadzić na rzeź, was stratuje - dodała posłanka PO.