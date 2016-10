Prezes TK to nie jest prezes spółki akcyjnej, ma ten sam mandat co pozostali - podkreśla Rzepliński.

Według polityków PiS Zgromadzenie Ogólne Sędziów zignoruje zapisy nowej ustawy o TK i będzie się kierowało wewnętrznym regulaminem. - Sędziowie potrafią liczyć do trzech, do dwóch, wiedzą co znaczy liczba jeden - skomentował tę sprawę Rzepliński w RMF FM.

W jaki sposób wybrany zostanie jego następca? - I don’t know - enigmatycznie odpowiedział sędzia.

Uznał też, że nie ma mowy o upolitycznieniu TK. - Ja jestem po prostu sędzią i prezesem - stwierdził, dodając, że nie jest liderem opozycji. - Co ja mam wspólnego z KOD-em i ich demonstracjami? - pytał retorycznie na antenie RMF FM.