Wniosek o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu o taką informację złożyli posłowie PO. Za wnioskiem opowiedziało się 167 posłów, przeciw 270, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

W czerwcu KE postanowiła wysłać do polskich władz opinię ws. praworządności. Opinia podsumowywała prowadzony od 13 stycznia dialog z polskim rządem na temat sytuacji wokół TK. Był to pierwszy etap prowadzonej wobec Polski procedury ochrony praworządności. Pod koniec lipca KE zdecydowała o przejściu do drugiego etapu procedury i skierowała do polskich władz rekomendacje dotyczące rozwiązania kryzysu wokół TK i eliminacji zagrożeń dla rządów prawa. Wykonanie zaleceń oczekiwane jest w ciągu trzech miesięcy.

Pod koniec sierpnia br. KE ujawniła wysłaną 1 czerwca do polskich władz opinię w sprawie praworządności. Mówi ona m.in. o tym, że istnieje systemowe zagrożenie dla rządów prawa w Polsce. Dokument był konsekwencją impasu w rozmowach między Brukselą i Warszawą na temat kryzysu wokół TK. W opinii jest też mowa o przeprowadzonych zmianach w prawie medialnym, a także zmianach w służbie cywilnej i ustawie o policji.