Czytaj więcej PiS tym razem zagłosował inaczej. Ustawa zaostrzająca prawo aborcyjne przepadła!

Podkreślił, że jego partia z najwyższym szacunkiem odnosi się do tych, którzy podpisali wniosek pod obywatelskim projektem "Stop aborcji", ale - jak mówił - doszliśmy do wniosku, że będzie to przedsięwzięcie, które może doprowadzić do procesów, których efekt będzie dokładnie przeciwny.

Z całym szacunkiem, jestem głęboko przekonany, że to, co państwo proponują nie jest właściwym działaniem, że skutek będzie dokładnie odwrotny - mówił do przedstawicieli komitetu "Stop aborcji".

Zapowiedział, że PiS będzie podejmował działania w kierunku ochrony życia.

Prawo i Sprawiedliwość będzie w dalszym ciągu za ochroną życia i będzie podejmowało w tym kierunku odpowiednie działania, ale będą to działania o charakterze przemyślanym, o takim charakterze, który rzeczywiście będzie prowadził do uzyskania tego skutku - powiedział prezes PiS

Sejm w późniejszym głosowaniu odrzucił obywatelski projekt ustawy Komitetu "Stop Aborcji".