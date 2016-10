Lubnauer przekonywała na piątkowej konferencji prasowej, że w sprawie zmian w edukacji potrzebne są protesty społeczne. "Czarny protest" pokazał jedno: jeżeli społeczeństwo się zmobilizuje, jeśli zechce wziąć sprawy w swoje ręce, to potrafi wygrywać z PiS. Dlatego apeluję do wszystkich sympatyków Nowoczesnej, do wszystkich rodziców, nauczycieli, żeby wzięli udział w poniedziałkowym proteście organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego - podkreśliła posłanka.

Czas zakończyć to, co możemy nazwać "katastrofą plus". Zablokujmy "katastrofę plus" - apelowała.

Czytaj więcej "NIE dla chaosu w szkole". Uliczne protesty nauczycieli w największych miastach

Zdaniem Lubnauer, szykowana przez MEN reforma, przede wszystkim likwidacja gimnazjów i zmiana programu nauczania, cofnie polską szkołę do czasów PRL. Jak mówiła, możliwe skutki działań rządu Szydło to m.in. chaos, zwolnienia nauczycieli, a także ogromne koszty dla samorządów.

W najbliższy poniedziałek ZNP organizuje we wszystkich miastach wojewódzkich protesty przeciwko wprowadzaniu reformy systemu oświaty. Pikiety mają odbyć się przed urzędami wojewódzkimi.