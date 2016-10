Będziemy domagać się i złożymy wniosek o powołanie komisji śledczej, która będzie dotyczyć wszystkich procedur przetargowych dotyczących pieniędzy budżetowych, pieniędzy, które miały być przeznaczone na zakup śmigłowców, wszystkich decyzji, dyskusji na temat offsetu - zapowiedział szef PO Grzegorz Schetyna na wtorkowej konferencji prasowej.

Odnosząc się do poniedziałkowej zapowiedzi szefa MON Antoniego Macierewicza o zakupie śmigłowców Black Hawk, Schetyna podkreślił, że decyzja w tej sprawie zapadła bez procedury przetargowej, reguł, otwartości. Nie wiadomo z czego wynikały te decyzje i kto za nimi stoi - dodał lider Platformy.

Zwrócił uwagę, że przy okazji zakupu Black Hawków nie ma też mowy o offsecie. O to też będziemy pytać. Opinia publiczna musi poznać co do konkretu, detalu całą tę ponurą historię, która tak naprawdę wyprowadza nas z Unii Europejskiej i tworzy z nas +republikę bananową+, gdzie procedury, prawo, gdzie relacje i zwykła przyzwoitość negocjacyjna po prostu nie obowiązuje - mówił Schetyna.

Zdaniem szefa klubu PO Sławomira Neumanna, komisja śledcza miałaby też zbadać ewentualną rolę w sprawie zakupu śmigłowców prezesa PiS. Dzisiaj nie ma instytucji w Polsce, która byłaby w stanie sprawdzić i odpowiedzieć na pytania dotyczące człowieka, który ma sprawstwo kierownicze w tej sprawie, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Ani Zbigniew Ziobro z jego prokuraturą, ani minister Kamiński z jego służbami nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania, które same się nasuwają, dlatego proponujemy komisję śledczą - argumentował polityk.

Przypomniał, że to rząd Jarosława Kaczyńskiego podjął w 2007 roku decyzję o sprzedaży PZL Mielec amerykańskiej firmie Sikorsky, producentowi maszyn Black Hawk. To Jarosław Kaczyński jeszcze w 2014 roku, będąc w Mielcu, mówił że tam są produkowane najlepsze na świecie helikoptery, a przetarg, który był potem rozstrzygany, według Jarosława Kaczyńskiego, był przetargiem ustawionym - mówił Neumann. Według niego, jeszcze na początku tego roku, 28 lutego Macierewicz informował, że pierwsze śmigłowce Caracal zostaną dostarczone Polsce w tym roku.

To Jarosław Kaczyński musiał wpłynąć na ministra Macierewicza, że zmienił zdanie. Nas interesuje jednak jaki wpływ mają Amerykanie na Jarosława Kaczyńskiego, że zdecydował się pogwałcić wszystkie możliwe procedury, że transparentny przetarg, który się odbył na jedne śmigłowce, zamienił na kompletnie nieprzejrzyste procedury wyboru jednego z helikopterów oferenta, gdzie Jarosław Kaczyński jest zainteresowany tym - podkreślał szef klubu Platformy.

Pytał, czy przy sprzedaży PZL Mielec były jakieś dodatkowe porozumienia między ówczesnym premierem Jarosławem Kaczyńskim a Amerykanami, o których nie wiemy, a dzisiaj są być może spłacane. Jakie jeszcze możliwości wpływu mają Amerykanie na Jarosława Kaczyńskiego? Jakie jeszcze tematy mogą być poruszone w rozmowach między Amerykanami a Jarosławem Kaczyńskim, że tak ulegamy jednemu krajowi? - zastanawiał się Neumann.

B. szef MON Tomasz Siemoniak ocenił, że nie ma drugiego kraju na świecie, w którym bez żadnej procedury, bez żadnych negocjacji minister obrony ogłasza, że w konkretnej prywatnej firmie kupi śmigłowce, czy jakikolwiek inny sprzęt. To jest zdarzenie bezprecedensowe, łamiące wszelkie zasady dokonywania zakupów obronnych, które obowiązują w Polsce, w UE, czy w cywilizowanych państwach świata - dodał Siemoniak.

Zapewnił, że w czasie, kiedy kierował MON, wszystkie postępowania przetargowe były prowadzone rzetelnie, przejrzyście i uczciwie. A do postępowania na śmigłowce przyłożyliśmy szczególną wagę, żeby cała dokumentacja i wszystkie działania były rzetelne i uczciwe - podkreślił Siemoniak.

Zwrócił uwagę, że w sprawie zakupu śmigłowców przez obecny rząd nikt nie zapytał wojska o jego potrzeby. Kupuje się +na pniu+ to, co akurat producent ma na zbyciu. Chcę zadać pytanie: co z sześcioma śmigłowcami zaplanowanymi w tym przetargu (na Caracale) dla ratownictwa morskiego? Co z innymi śmigłowcami, które były zaplanowane? - dopytywał były szef MON.

W sprawie komisji śledczej PO może liczyć na wsparcie Nowoczesnej. Jej lider w rozmowie z PAP poinformował, że jego ugrupowanie poprze ten wniosek. Wiceszefowa klubu Nowoczesna Katarzyna Lubnauer podkreśliła: nie mamy żadnych wątpliwości, że ta sprawa wymaga wyjaśnienia.

Odniosła się też do informacji szefa MON Antoniego Macierewicza ws. zakupu helikopterów Black Hawk dla sił specjalnych. Niewątpliwie nie podoba się, że w trybie bezprzetargowym mają zostać zakupione śmigłowce. Szczególnie, że warunki umowy offsetowej przesłanej przez Airbus Helicopters - jeśli są prawdziwe - wyglądają na dość atrakcyjne - powiedziała.

Szef MON Antoni Macierewicz zapowiedział w poniedziałek w Mielcu, że pierwsze śmigłowce Black Hawk pozwalające na realizację ćwiczeń przez siły specjalne zostaną im dostarczone już w tym roku.

W ubiegłym tygodniu resort rozwoju poinformował, że negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters ws. kontraktu na zakup śmigłowców Caracal dla polskiej armii zostały zakończone. Jak podano, kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego.

Airbus Helicopters napisał we wtorek w liście otwartym do premier Beaty Szydło, że offset oferowany przy zakupie Caracali odpowiadał wartości dostawy z podatkiem, zakładał transfer technologii do państwowych spółek i stworzenie miejsc pracy.