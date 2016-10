PAP zapytała prezesa PiS, czy ma wiedzę, która uwiarygadnia tezę, że działania poprzednich władz mogły doprowadzić do katastrofy smoleńskiej i czy zgadza się z opinią, że była prowadzona gra przeciwko prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.

Czytaj więcej Donald Tusk ostro o rządzie PiS: Traktują mnie personalnie jako wroga publicznego numer jeden

Wedle wiedzy, która do mnie dotarła, ale to nie jest wiedza pełna, nie mam dostępu do wiedzy zdobywanej w trakcie śledztwa, to rzeczywiście pewne dokumenty w tej sprawie odnaleziono. To, że różne rozmowy, telefony w sprawie przygotowania wizyty to była gra, a decyzja (o rozdzieleniu wizyt prezydenta Kaczyńskiego i premiera Tuska- PAP) była podjęta dużo wcześniej, wydaje się całkowicie udowodnione - powiedział prezes PiS.

To już jest politycznie i moralnie, a być może także prawno-karnie bardzo ciężki zarzut. Ale jest też sprawa wystąpienia zgodnie z prawem międzynarodowym zastępcy ambasadora Piotra Marciniaka do władz rosyjskich o eksterytorialność terenu, gdzie nastąpiła katastrofa. To rutynowa rzecz, a minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował się wycofać z tej decyzji. To bardzo poważna sprawa. Trudno sądzić, żeby została podjęta bez wiedzy i zgody premiera Donalda Tuska. Jest mnóstwo rzeczy, o których do tej pory nie wiedzieliśmy - podkreślił.

Prezes PiS odniósł się także do swojej wypowiedzi z zeszłego tygodnia. Na korytarzu w Sejmie dziennikarze pytali go wówczas o debatę z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Proszę państwa, ja nie jestem w stanie rozmawiać z panem Tuskiem ani o tym, żeby został świadkiem koronnym - małym albo dużym, albo o zgodzie na karę. No krótko mówiąc - nie ma o czym rozmawiać. On nie jest partnerem politycznym - odparł Kaczyński.

Czytaj więcej Waszczykowski ujawnia: Znalazłem dokumenty dotyczące katastrofy smoleńskiej

To był trochę żart. Nie lubię, jak mnie dziennikarze napadają na korytarzu i użyłem takiego stwierdzenia. Nie można wykluczyć zarzutów wobec Donalda Tuska w różnych sprawach. Zwykle wymieniana jest tu sprawa smoleńska, ale chodzi tu, może nawet przede wszystkim, o inne sprawy. Nie znam jego roli w sprawie afery Amber Gold, prywatyzacji Ciechu-u. Jest wiele spraw do wyjaśnienia. Ktoś taki jak Donald Tusk nie powinien być dłużej przewodniczącym Rady Europejskiej. Jestem głęboko przekonany, że byłoby to przeciwko Unii Europejskiej - powiedział PAP Kaczyński.

Zapytany czy na pewno nie będzie poparcia rządu dla Donalda Tuska na kolejną kadencję, odpowiedział: W polityce "na pewno" to bardzo niebezpieczne słowo.