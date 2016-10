W środę Jacek Kurski wygrał konkurs na nowego prezesa TVP. W konkursie złożono 23 oferty, z czego do drugiego etapu, po spełnieniu warunków formalnych, przeszło 18 kandydatów. Spośród nich do finału wyłoniono cztery osoby: poza Kurskim także dyrektor TV Biełsat Agnieszkę Romaszewską-Guzy, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztofa Skowrońskiego oraz reżysera Bogdana Czajkowskiego.

Czytaj więcej Kurski nie będzie sam rządził TVP. Zaskakująca decyzja Rady Mediów Narodowych

To żadne zaskoczenie, iż pan Jacek Kurski, zatwardziały propagandysta Prawa i Sprawiedliwości został prezesem Telewizji Polskiej - mówił Rabiej na konferencji prasowej.

Jak poinformował, Nowoczesna chce "zwrócić uwagę na osiągnięcia pana Jacka Kurskiego dotyczące kwestii zarządczych". 157 mln zł deficytu w kasie Telewizji Polskiej, kredyt na 200 mln zł, 15-proc. spadek udziału w rynku Telewizji Polskiej, 100 mln zł mniej przychodów prognozowanych reklam w przyszłym roku. To są rzeczy, które są niezwykle dla kondycji Telewizji Polskiej niepokojące - ocenił Rabiej.

Zapowiedział, że Nowoczesna wystąpi ze skargą do NIK o wszczęcie kontroli w Telewizji Polskiej. Zawiadomimy również prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności w związku z działaniami pana Jacka Kurskiego w ciągu ostatnich 10 miesięcy w Telewizji Polskiej - powiedział Rabiej. - Taki prezent na rozpoczęcie urzędowania przez nowego prezesa Telewizji.

TVP przekazało PAP list, w którym przedstawia stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ "Solidarność", po zapoznaniu się z wystąpieniami kandydatów w ramach konkursu na stanowisko prezesa TVP. W ocenie Rady "najlepszy program działania na najbliższą przyszłość zaprezentował Pan Jacek Kurski; wiarygodności jego deklaracjom, dodają dotychczasowe działania w obrębie porządkowania zaszłości i bieżące decyzje".

Po nieuzasadnionej (...) fali krytyki ze strony osób nieprzychylnych TVP, obecnie obserwujemy znaczny przypływ widzów i wzrost wyników oglądalności, o czym świadczy chociażby pierwsze miejsce "Wiadomości" we wrześniu w rankingu audycji informacyjnych - napisała Rada w stanowisku. Na pozytywną jej ocenę - jak napisano - wpływ miały również "dokonane zakupy licencji większości imprez sportowych do 2022 roku, oraz nowe przejrzyste zasady kwalifikacji seriali przeznaczonych do produkcji w najbliższej przyszłości".

Wobec fiaska Ustawy o Mediach Narodowych, sposób, w jaki obecny Zarząd z Panem Jackiem Kurskim zabezpieczył płynność finansową dla Spółki, również budzi nasz szacunek - czytamy w piśmie.

Czytaj więcej Kurski wygrał konkurs na nowego prezesa TVP. "Chcę, żeby Telewizja Polska łączyła Polaków"

Jacek Kurski, już po wybraniu go w środę na prezesa TVP, pytany przez dziennikarzy o spadek oglądalności telewizji publicznej, odparł, że "nie jest prawdą, że spada oglądalność telewizji". Poinformował, że niedawno spotkał się z kierownictwem firmy Nielsen, która ma monopol na badania oglądalności w Polsce. Jak mówił, potraktowało ono poważnie "zastrzeżenia co do reprezentatywności panelu" osób biorących udział w badaniu i będzie on sprawdzany.

Niezależnie od tego nastąpiło już odbicie w szeregu programów, choćby w "Wiadomościach", które regularnie biją na głowę, nawet w badaniu Nielsena, "Fakty" czy "Wydarzenia". W związku z tym telewizję należy traktować jako rzecz, która trwa latami. Budowanie pasma, oglądalności trwa latami - podkreślił. "Bardzo szybko i bardzo łatwo coś zepsuć, natomiast odbudowa trwa latami" - dodał.

Kurski powiedział, że podczas środowego spotkania z członkami Rady Mediów Narodowych prosił o "mandat stabilności, stabilizacji zarządu TVP przez najbliższe lata". Kadencja jest czteroletnia i myślę, że dobre wyniki budowy nowych pasm, nowych programów, seriali, filmów to jest kwestia półtora roku - mówił. - Proszę teraz o te półtora roku spokoju.