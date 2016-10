Potrzebny jest tutaj bardzo mocny przywódca, który potrafi doprowadzić do zreformowania Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby Donald Tusk był osobą, która chciałaby się tego wyzwania podjąć - oświadczyła premier w wywiadzie dla TV Trwam. - Obserwując jego dotychczasowe działania, czy też kiedy rozmawiałam z nim o konieczności tych zmian (...) Donald Tusk zachowuje bardzo tutaj stale taką powściągliwą pozycję i jest zachowawczy. On jest usatysfakcjonowany z tego stanu, który jest obecnie - podkreśliła Beata Szydło. - Dla Polski ten stan jest nie do zaakceptowania - dodała.

Jak mówiła premier, decyzja o poparciu Tuska na drugą kadencję jako szefa Rady Europejskiej "jest przed nami". Zaznaczyła, że on sam nie zwrócił się jeszcze o takie poparcie. - Więc nie wiem, czy takiego poparcia będzie oczekiwał - dodała.

W ocenie szefowej rządu targanie UE nieustannymi kolejnymi kryzysami wynika między innymi ze słabego przywództwa w UE - "zarówno, jeśli chodzi o Parlament Europejski, Komisję Europejską i samego przewodniczącego Rady".

Widać, że to przywództwo się nie sprawdza i nie potrafią sobie poradzić z najtrudniejszymi wyzwaniami, które stoją teraz przed nami - stwierdziła premier Szydło.

Czytaj więcej Donald Tusk ostro o rządzie PiS: Traktują mnie personalnie jako wroga publicznego numer jeden

Premier mówiła w TV Trwam, że jeśli Polska będzie zastanawiać się, jaką kandydaturę miałaby uznać za najlepszą do prowadzenia tych spraw w kolejnych latach, na pewno weźmie pod uwagę przygotowanie takiej osoby i to, czy jest w stanie poradzić sobie z trudnym okresem, który jest przed nami - po Brexicie. Przypomniała, że takiego procesu jeszcze nie było w historii UE i dlatego przywództwo będzie bardzo istotne. - Trzeba będzie sobie umieć poradzić z tym procesem, nie doprowadzić do tego, żeby Unia się rozpadła, bo w interesie Polski jest, by Unia była silna, zreformowana - powiedziała szefowa rządu.

To, czy do takich reform dojdzie będzie jednym z pytań do przyszłego przewodniczącego Rady Europejskiej - czy on zgodzi się na wprowadzenie zmian, wprowadzi ten temat i widzi ich potrzebę, by uzdrowić UE - zaznaczyła premier Szydło.