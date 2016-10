Chcemy zrobić to w pierwszą rocznicę złych rządów PiS - oświadczył Schetyna wieczorem w "Faktach po faktach" TVN24. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że skład "gabinetu cieni" Platformy, który ma recenzować poczynania obecnie rządzących, ma zostać przedstawiony w połowie listopada, w rocznicę powołania gabinetu Beaty Szydło.

Schetyna poinformował również, że w projekt "gabinetu cieni" mają być zaangażowani parlamentarzyści PO i eksperci. - Będziemy mieli też propozycje co do nowych ministerstw, ważnych dla nas, które będziemy chcieli (powołać) w nowym rozdaniu rządu - dodał lider PO. Pytany czy to on stanie na czele gabinetu, powiedział: - Myślę, że jest taka szansa.

Pod koniec września Schetyna mówił, że w "gabinecie cieni" oprócz doświadczonych polityków PO, powinni znaleźć się ich młodzi posłowie. - Nie chciałbym natomiast, żeby ktoś, kto był już ministrem np. infrastruktury w "gabinecie cieni" odpowiadał za infrastrukturę, może być innym ministrem, ale nie powinien wchodzić w te same buty - dodał szef PO.

Rząd Beaty Szydło został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę 16 listopada 2015 r.; dwa dni później Sejm wysłuchał expose premier, a następnie udzielił Radzie Ministrów wotum zaufania.