W czwartek Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało b. pracownicę resortu sprawiedliwości Marzenę K. Chodzi o sprawę dot. reprywatyzacji w Warszawie, śledztwo prowadzone jest przez CBA i prokuraturę regionalną we Wrocławiu. Wcześniej media pisały, że urzędniczka miała dostać w sumie 38,6 mln zł w ramach odszkodowań za sześć stołecznych nieruchomości, czego miała nie ujawnić w oświadczeniach majątkowych. Jest ona także jednym ze współwłaścicieli słynnej warszawskiej działki przy PKiN, pod dawnym adresem Chmielna 70.

Sądzimy, że jest to wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o wyjaśnianie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie - komentował doniesienia o zatrzymaniu Paweł Rabiej. W jego ocenie wszystkie kwestie związane z reprywatyzacją zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce powinny być bardzo gruntownie i dokładnie wyjaśnione. Rabiej zaapelował, by prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podała się do dymisji, by można było tworzyć w Warszawie nowy rozdział.

Uważamy, że jest to ostatni moment na honorową dymisję prezydent Warszawy. Jest to jeszcze moment, aby z twarzą złożyć ten urząd i przyznać, że miały miejsce nieprawidłowości; że był brak nadzoru miasta nad reprywatyzacją i wszystkimi procesami, które towarzyszyły reprywatyzacji w Warszawie - podkreślił. Wyjaśnienie wszystkich kwestii związanych z reprywatyzacją w mieście i wyciągnięcie wniosków jest bardzo ważne. Ważne jest również to, by pójść do przodu - zaznaczył Rabiej.

Polityk Nowoczesnej przypomniał, że jego ugrupowanie już wcześniej przedstawiło 10-punktową mapę drogową, która pozwoli uchwalić dobrą ustawę reprywatyzacyjną. Apelujemy do PiS o to, by jako partia rządząca, największa w polskim parlamencie, zaprosiła inne ugrupowania oraz ruchy miejskie, lokatorskie, właścicielskie do stołu, by można było wypracować dobra rozwiązanie reprywatyzacyjne - powiedział. Bez tego będziemy mieli ciągle kłopot z reprywatyzacją, ciągle niezadowolonych lokatorów, właścicieli oraz niezadowolone miasto - dodał Rabiej.

W jego ocenie państwo polskie powinno zamknąć kwestie dzikiej reprywatyzacji, ale też znaleźć w sobie siłę i odpowiedzialność, aby przyjąć dobrą ustawę reprywatyzacyjną. Nowoczesna jest gotowa współdziałać przy wypracowywaniu takiej ustawy - podkreślił.

W środę prokurator krajowy Bogdan Święczkowski poinformował, że w kraju prowadzonych jest ok. 100 postępowań dotyczących reprywatyzacji. Na początku września na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry powołano trzy zespoły prokuratorskie do spraw warszawskiej reprywatyzacji: w prokuraturach regionalnych - wrocławskiej i warszawskiej oraz zespół koordynacyjny w Prokuraturze Krajowej.