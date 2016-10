Rzeczniczka PiS o dziennikarzach

Nie będziemy do niczego zmuszać kobiet - oświadczyła w czwartek rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek. Wyjaśniła, że ewentualna propozycja dotycząca przepisów aborcyjnych będzie zakładała dobrowolność - jeśli kobiety będą chciały urodzić w przypadku trudnej ciąży, to będą miały wsparcie.

Naprawdę, wy się zastanówcie co piszecie, co mówicie. Konkluzja wypowiedzi dotyczącej pytania o nowelizację obecnego prawa brzmi: "Tutaj przymusu stosować nie można. Można zastosować perswazję i to delikatną, bez presji". To gdzie jest zmuszanie kogokolwiek do czegokolwiek? Puknijcie się wszyscy w głowę - powiedziała Mazurek.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Wałęsa o Kaczyńskim

Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział w wywiadzie prasowym, że Lech Wałęsa cierpi na "wielki deficyt intelektualny" i że nie należy traktować poważnie byłego prezydenta Polski. A tak to skomentował Lech Wałęsa:

To jest nieprawdopodobne, to jest niemożliwe, to jest śmieszne, to jest głupie jak sam Kaczyński - stwierdził Lech Wałęsa w programie "Kropka nad i".

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Cimoszewicz o Kaczyńskim

Włodzimierz Cimoszewicz skomentował wypowiedź prezesa PiS dla zagranicznej prasy:

Kaczyński nawet gdyby żył tysiąc lat, nie dorośnie do pięt Lechowi Wałęsie, jeśli chodzi o zasługi dla Polski. Wałęsie należy się szacunek, a Kaczyńskiemu słowa potępienia

CZYTAJ WIĘCEJ N TEN TEMAT>>>

Wiceszef MON o Francuzach

Bartosz Kownacki odniósł się do zapowiedzi, że polskie delegacje zaproszone na targi zbrojeniowe do Paryża, nie będą traktowane jako oficjalnie. Miałaby być to kolejna odpowiedzi Francji na fiasko negocjacji w sprawie zakupy przez Polskę śmigłowców Caracal.

Sprawa targów EURONAVAL to jest kompromitacja i pokaz klasy Francuzów - kiedyś nas zapraszali teraz nas wypraszają. Ci ludzie uczyli się od nas jeść widelcem parę wieków temu. Więc być może w taki sposób się teraz zachowują – powiedział Bartosz Kownacki w TVN24.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Donald Tusk o rządzie PiS

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk razem z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i szefem Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem wzięli udział w gali w niemieckiej Pasawie Podczas debaty - jak informuje "Polska the Times" dużo mówiono o nowych władzach w Warszawie.

Nie jestem zadowolony - nie tylko dlatego, że obecny rząd traktuje mnie personalnie jako wroga publicznego numer jeden. Osobiście staram się tym nie przejmować - powiedział.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Marek Jurek uderza w PiS

Jarosław Kaczyński skapitulował wobec jednej, dużej abrocjonistycznej manifestacji i również, a może jeszcze bardziej przed widmem aborcjonistycznych ataków w Parlamencie Europejskim. To fatalny dzień i fatalna decyzja - mówił w "Salonie Politycznym Trójki" Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Giertych o Macierewiczu

Jeśli PiS mówi, że wzmacnia armię, to znaczy, że chce ją uzbroić w łuki i maczety. Macierewicz robi wszystko, aby doprowadzić polską armię do stanu bezbronności, mamy już rok rządów jego rządów i nie kupił niczego. Zastanawiam się, czy emerytura Macierewicza nie będzie kiedyś płacona w rublach - mówił Roman Giertych.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>