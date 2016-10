Rozmawiałem z Jarosławem Kaczyńskim w drodze do studia TVN24. Prezes PiS wyraźnie mówi, że chce, żeby świadomość społeczna wyprzedzała rozwiązania ustawowe - mówił w programie "Piaskiem po oczach" Adam Bielan.

Nie można wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego traktować, jako informacji, że w ciągu najbliższych tygodni do laski marszałkowskiej wpłynie jakiś konkretny projekt ustawy ws. aborcji. Nie ma gotowego żadnego projektu, a to czy złożymy taki projekt, to się rozstrzygnie w najbliższych miesiącach - powiedział wicemarszałek Senatu.

