Według ministra obrony narodowej, Polska mogłaby zbudować własny śmigłowiec we współpracy z Ukrainą. - Sądzę, że można mówić o perspektywie budowy i produkcji polskiego śmigłowca. Byłby on produkowany na potrzeby Europy Środkowej. Zwłaszcza, że mamy bardzo ciekawą propozycję ukraińskiego producenta silników samolotowych i śmigłowcowych Motor Sicz. Silniki z tego zakładu są znakomite, zwiększają skuteczność i osiągi Mi-8 i Mi-24 nieomal dwukrotnie. To daje szansę na efektywne wykorzystanie sprzętu porosyjskiego, a także budowę zupełnie nowego śmigłowca, nieustępującego parametrami propozycjom zachodnim – zapowiada Macierewicz w wywiadzie dla tygodnika "wSieci" – ukaże się w poniedziałek.

Jak dodał Macierewicz, polska maszyna mogłaby wejść do służby niezależnie od 50 śmigłowców, które MON planuje zakupić.