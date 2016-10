Kilka dni temu w sieci ukazało się zdjęcie z archiwalnego numeru "Wiadomości Wędkarskich". - Ze starego archiwum Wiadomości Wędkarskie 8'98 - Miłe zaskoczenie @AndrzejDuda , lubi wędkować :-D – napisał internauta.

Ze starego archiwum Wiadomości Wędkarskie 8'98 - Miłe zaskoczenie @AndrzejDuda , lubi wędkować :-D. pic.twitter.com/aLn21dxmvH — Arek W (@ceobotpl) 14 października 2016

W sieci rozgorzała burza czy faktycznie to prezydent RP pozował wówczas do zdjęcia z dwoma okazałymi kleniami. W końcu udało się potwierdzić, że to faktyczne Andrzej Duda. - Tak, to jest zdjęcie prezydenta. Ja nawet to zdjęcie pokazywałem prezydentowi: uśmiechnął się tylko i potwierdził, że to on we własnej osobie – powiedział portalowi wprost.pl Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP.