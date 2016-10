"Rząd pracuje nad uproszczeniem systemu podatkowego. Rozwiązania przewidują premię dla przedsiębiorców w jednolitym podatku" - napisała premier.

Chodzi o to, aby system podatkowy, który tworzymy, był przejrzysty i korzystny dla osób prowadzących działalność gospodarczą, i stwarzał im dobre warunki do funkcjonowania - powiedział PAP we wtorek rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Na początku października szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i p.o. ministra skarbu państwa Henryk Kowalczyk mówił, że jednolity podatek ma uprościć system rozliczeń, zmniejszyć obciążenia dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zakłada także wyższe podatki dla najlepiej zarabiających.

Jednolity podatek ma uprościć sam system rozliczania, ma być obojętny dla budżetu, ale też nie ukrywam, chcemy zmniejszyć obciążenia dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, żeby nie startowali od kwoty prawie 1200 zł tej składki obowiązkowej(...) żeby to urealnić np. 400 zł, 500 zł - powiedział w piątek w Radiu Zet Kowalczyk. Dodał, że "nowy jednolity podatek to jest twardy plan, bardzo trudny plan". Ma on zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.