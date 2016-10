W stosunku do badania CBOS dotyczących preferencji partyjnych z września poparcie dla PiS wzrosło o 2 pkt. proc. Poparcie dla PO zmalało o 2 pkt proc. i nie zmieniło się w przypadku Nowoczesnej oraz ruchu Kukiz'15.

Pozostałe partie otrzymały poparcie poniżej 5-procentowego progu wyborczego. Oddanie głosu na SLD oraz PSL zadeklarowało po 4 proc. ankietowanych (w przypadku obu partii to wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do badania z września). Na partię KORWiN (obecnie "Wolność") zagłosowałoby 3 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), a na Partię Razem 2 proc. (bez zmian w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca).

11 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć" (o 1 pkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu).

Czytaj więcej Joanna Senyszyn: To była kosztowna klapa. Obraziliśmy naszych wyborców Magdaleną Ogórek

Spośród wszystkich badanych 64 proc. odpowiedziało, że na pewno wzięłoby udział w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu (spadek o 2 pkt proc. w stosunku do badania z września), 22 proc. na pewno nie wzięłoby udziału w wyborach (wzrost o 2 pkt proc.), 14 proc. z nich nie wie, czy wzięłoby udział (bez zmian w stosunku do sondażu z września).

Badanie przeprowadzono między 8 a 19 października na liczącej 937 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.