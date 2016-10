Przede wszystkim (polskie sprawy) są dobrze prowadzone dlatego, że tak ja, jak i moje koleżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości(...) to, co robimy to jest realizacja programu, z którym szliśmy do wyborów - zaznaczył. Chcę państwa zapewnić, że ten program będzie realizowany spokojnie i konsekwentnie - zadeklarował.

Ponieważ wobec państwa się zobowiązaliśmy, że ten program zrealizujemy. Wy nas wybraliście i to jest nasza odpowiedzialność. Nie pozwolimy sobie odciąć rąk tylko dlatego, że jest grupa ludzi związanych z poprzednią władzą, którzy uważają że będą stanowili tamę dla całego procesu zmian. I śmieją się, że można uchylić wszystko, z (programem) 500 plus włącznie - podkreślił Andrzej Duda.

Jeżeli komuś się wydawało, że poprzez skok na Trybunał Konstytucyjny uniemożliwi nam dokonanie zmian w Polsce i realizację naszego programu, to się mylił. Bo my jesteśmy zdeterminowani do tego, aby ten program zrealizować. I nie cofniemy się przed tym - zapowiedział prezydent.

W spotkaniu z Andrzejem Dudą uczestniczyło kilkaset mieszkańców Pleszewa. Była też grupa zwolenników KOD z czerwonymi kartami i egzemplarzami konstytucji.