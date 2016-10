Dworczyk pytany w piątek w Sejmie przez dziennikarzy jak PiS zachowa się w sprawie wniosku Platformy o powołanie komisji śledczej, odpowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie poprze tego wniosku.

Chcemy jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy, stąd wniosek do CBA i na tym na tym etapie rola parlamentarzystów się kończy. Parlamentarzyści nie są do tego rodzaju rozstrzygnięć, są do tego odpowiednie instytucje - powiedział Dworczyk.

W środę CBA otrzymało zawiadomienie Dworczyka dot. możliwych nieprawidłowości przy przetargu na śmigłowce dla armii. Jak dowiedziała się PAP w piątek CBA analizuje obecnie zawiadomienie, a potem podejmie kontrolę w tej sprawie.

Jeżeliby się okazało, że po zakończeniu działań CBA, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i innych instytucji uprawnionych do prowadzenia tego rodzaju sprawdzeń, potrzeba jest powołać komisję śledczą, to naturalnie to nastąpi - podkreślił Dworczyk.

Dodał, że posłowie PiS będą pytali o sprawę, będą prosić o przedstawienie raportu, jednak dalsze zaangażowanie się byłoby tylko "robieniem szumu medialnego".

Dlatego mamy inne stanowisko i namawiamy kolegów z Platformy i Nowoczesnej, żeby też podeszli do tego praktycznie, myśląc też o dobru polskiej armii i dobrym wizerunku Polski - powiedział poseł PiS.

O złożeniu przez klub PO wniosku ws powołania komisji śledczej ws. przetargu na śmigłowce poinformował w piątek szef klubu PO Sławomir Neumann. Wniosek dotyczy całej procedury przetargowej. Szef PO Grzegorz Schetyna zaapelował o powołanie komisji do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premier Beaty Szydło i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Na początku października 2016 r. Ministerstwo Rozwoju, które prowadziło negocjacje offsetowe, poinformowało o zakończeniu rozmów ws. śmigłowców H225M Caracal, uznając dalsze rozmowy – rozpoczęte we wrześniu 2015 r. – za bezprzedmiotowe. Według rządu oferta Airbusa nie zabezpieczała interesów ekonomicznych i bezpieczeństwa Polski, a wartość proponowanego offsetu była niższa od oczekiwanej. Podpisanie umowy offsetowej było warunkiem zawarcia kontraktu na śmigłowce.

W ubiegłym tygodniu szef MON Antoni Macierewicz zapowiedział, że Wojskom Specjalnym zostaną w najbliższych miesiącach dostarczone maszyny Black Hawk. We wtorek MON zapowiedziało nowe postępowanie w sprawie zakupu śmigłowców w trybie pilnej potrzeby operacyjnej. Według resortu będą w nim mogły uczestniczyć wszystkie trzy podmioty, które brały udział w przetargu.