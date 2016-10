Prokuratura zajmie się całym procesem zakupu helikopterów typu Caracal, czyli całym procesem negocjacji zakupu tychże helikopterów, z podpisaniem kontraktu, a następnie później odstąpieniem strony francuskiej od zobowiązań offsetowych. Prokuratura całościowo zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy, od początku, od działań podjętych kilka lat temu, aż do chwili obecnej - świadczył w radiu RMF FM prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

Wyjaśnił też, że zawiadomienie o przestępstwie, które trafia do CBA, jest następnie przekazywane do prokuratury, i to prokurator prowadzi lub nadzoruje śledztwo. - Zatem te dwa zawiadomienia zostaną najprawdopodobniej rozpoznane w toku jednego śledztwa - dodał prokurator krajowy.

Pytany o słowa byłego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego, który w Radiu Zet wyraził przekonanie, iż zakup Caracali miałby być "rodzajem zadośćuczynienia" dla Francuzów za to, że odstąpili od sprzedaży Rosji okrętów desantowych Mistrali, Święczkowski odparł, że najważniejszy jest interes oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne kraju. - I pod kątem tym i pod kątem przepisów prawa karnego będziemy badać te sprawy. Prokurator krajowy nie chce i nie może wypowiadać się na temat otoczki polityczno-medialno-dyplomatycznej tychże spraw. Dla nas są istotne przepisy Kodeksu karnego oraz interes i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej - podkreślił.

Caracal / Shutterstock

W środę o możliwych nieprawidłowościach przy przetargu na śmigłowce dla polskiej armii CBA zawiadomił poseł PiS Michał Dworczyk. CBA analizuje to zawiadomienie, potem podejmie kontrolę - poinformowało Biuro. PiS zawiadomiło też prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przy wyborze francuskich śmigłowców. Również posłowie PO złożyli w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązku i działania na szkodę Skarbu Państwa w sprawie zakończenia przetargu na śmigłowce. Platforma chce też komisji śledczej w całej sprawie. Politycy PiS nie popierają tego pomysłu.

Na początku października Ministerstwo Rozwoju, które prowadziło negocjacje offsetowe, poinformowało o zakończeniu rozmów w sprawie śmigłowców H225M Caracal, uznając dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe. Według rządu oferta Airbusa nie zabezpieczała interesów ekonomicznych i bezpieczeństwa Polski, a wartość proponowanego offsetu była niższa od oczekiwanej. PO poinformowało o złożeniu zawiadomienia w prokuraturze w związku z zaprzestaniem rozmów z dostawcą śmigłowców.

Przetarg na wielozadaniowe śmigłowce dla wojska rozpisano wiosną 2012. W kwietniu 2015 r. MON do końcowego etapu zakwalifikowało ofertę Airbus Helicopters z maszyną H225M caracal. MON podało, że tylko ta oferta spełniła wymogi formalne. Oferty konkurencji odrzucono m.in. ze względu na zbyt odległy termin dostawy (śmigłowce AW149 oferowane przez WSK-PZL Świdnik będące własnością Leonardo) i brak uzbrojenia (Black Hawk w wersji eksportowej, które oferowało PZL Mielec należące do amerykańskiej firmy Sikorsky). 30 września 2015 r. rozpoczęły się negocjacje umowy offsetowej, której podpisanie było warunkiem zawarcia kontraktu.

Wybór Caracala wzbudził zastrzeżenia PiS. Partia zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przy przetargu przez wymagania preferujące maszynę europejskiego koncernu. Zastrzeżenia wyrażał również prezydent Andrzej Duda.

Minister obrony na początku urzędowania podjął decyzję o przeglądzie postępowań dotyczących zakupów, w tym na śmigłowce. W ubiegłym tygodniu w Mielcu zapowiedział, że Wojskom Specjalnym zostaną w najbliższych miesiącach dostarczone maszyny Black Hawk. We wtorek MON zapowiedziało nowe postępowanie w sprawie zakupu śmigłowców w trybie pilnej potrzeby operacyjnej. Według resortu będą w nim mogły uczestniczyć wszystkie trzy podmioty, które brały udział w przetargu.

