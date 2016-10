Tusk odpowiada Macierewiczowi

Donald Tusk odpowiedział na zarzuty Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące rzekomego nagrania jego rozmowy z Władimirem Putinem w dniu katastrofy smoleńskiej. Putin miał przedstawić Tuskowi przebieg zdarzeń, który różnił się od późniejszych raportów MAK-u i komisji Jerzego Millera.

To jest przykre, bo bardzo szkodliwe dla Polski. Komentowanie Antoniego Macierewicza jest ponad moją cierpliwość. Nie jestem mentalnie przygotowany, by komentować działania tego człowieka - stwierdził szef Rady Europejskiej Donald Tusk w Brukseli.

Korwin-Mikke o aborcji

Według Korwin-Mikkego, obecny kompromis aborcyjny jest niedoskonały i należałoby go zmienić.

Najważniejsza sprawą jest sprawa ojca. Jeżeli ojciec ma płacić alimenty, powinien mieć prawo decyzji, czy dziecko zabić, czy nie – powiedział przewodniczący partii Wolność.

Morawiecki o budżecie

Jestem zakochany w budżecie i to miłość odwzajemniona - oświadczył wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, odnosząc się do projektu budżetu na 2017 r., nad którym w środę debatował Sejm.

Macierewicz o nagraniu ze Smoleńska

Samolot nie uderza w brzozę, nie odwraca się do góry kołami. Odwrotnie - samolot uderza podwoziem wypuszczonym o ziemię, wtedy następuje jego zapalenie się i odwrócenie - taki opis wydarzeń przedstawia pan Putin, a dodatkowo jeszcze mówi, że to jest taka sytuacja dramatyczna, bo gdyby on poleciał dalej, to by uderzył w zakłady lotnicze - mówił szef MON.

Pawłowicz o "niemieckiej republice gdańskiej"

Posłanka Krystyna Pawłowicz z PiS zamieściła kolejny kontrowersyjny wpis na jednym z portali społecznościowych.

Czy w Gdańsku mieszkają jeszcze Polacy? - to jej komentarz do informacji, że uroczystość 30-lecia TK, która miała miejsce w grodzie nad Motławą, była współfinansowana przez Fundację Konrada Adenauera.

