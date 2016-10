Według Jakiego komisji nie będzie służyła "grillowaniu" Platformy Obywatelskiej i Hanny Gronkiewicz-Waltz. – Kto ma czyste ręce i jest uczciwy, ten nie powinien się niczego ze strony tej komisji obawiać. Wprost przeciwnie, jeśli komuś zależy na wyjąśnieniu tych spraw, to powinien podpisać się obiema rękoma pod tym pomysłem. Stosunek do tej komisji to prawdziwy test na uczciwość całej klasy politycznej – kto chce kryć złodziei, a kto jest za ty, żeby dojść do prawdy – ocenił na łamach tygodnika "Do Rzeczy" Jaki.

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości, komisja weryfikacyjna jest lepszym narzędzie do wyjaśnienia nieprawidłowości niż "duża" ustawa reprywatyzacyjna. – Ustawa nie rozwiąże problemów dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za ludzką krzywdę, wygrają. A nam chodzi o to, by tak nie było. (…) To jest narzędzie, które pozwoli nam naprawić krzywdę wyrządzoną w procesie reprywatyzacyjnym – tłumaczył Jaki.

