Pozytywne opinie o pracy prezydenta wyraziło w październiku 48 proc. ankietowanych (zdecydowanie dobrze 9 proc., raczej dobrze 39 proc.). Oznacza to spadek notowań o 3 pkt. proc. w porównaniu z sondażem z września.

Negatywną ocenę pracy Andrzeja Dudy wystawiło 41 proc. (raczej źle wypełnia on swe obowiązki zdaniem 28 proc. badanych, zdecydowanie źle - 13 proc.). Oznacza to wzrost negatywnych opinii o 2 pkt. proc. w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca.

O jeden pkt proc. (do 11 proc.) wzrósł odsetek niezdecydowanych w swojej ocenie głowy państwa.

44 proc. badanych pozytywnie oceniło działalność premier Beaty Szydło (6 proc. zdecydowanie dobrze, 38 proc. raczej dobrze). To o 1 pkt proc. mniej niż we wrześniu.

Ocenę negatywną szefowej rządu wystawiło 45 proc. ankietowanych (zdecydowanie negatywną 14 proc., raczej - 31 proc.). To 1 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu.

Na niezmienionym, jedenastoprocentowym poziomie pozostał odsetek niezdecydowanych.

W przypadku rządu, jego prace dobrze oceniło w październiku 40 proc. badanych (3 proc. zdecydowanie dobrze, 37 proc. raczej dobrze). Oznacza to wzrost ocen pozytywnych o 2 pkt. proc. względem sondażu z września.

Źle oceniło działania rządu 50 proc. badanych (raczej źle 35 proc., zdecydowanie źle - 15 proc.). To o 1 pkt proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu. O 3 pkt. proc. - do poziomu 10 proc. - spadł natomiast odsetek osób niezdecydowanych w swojej opinii o rządzie.

TNS przeprowadził sondaż w dniach 7-12 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1052 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.