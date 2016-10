- Jeżeli część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej ma wątpliwości co do prawidłowej identyfikacji ich krewnych, mają prawo wnieść o ekshumację. We wszystkich innych przypadkach uważam to za rodzaj moralnego barbarzyństwa ze strony prokuratury. Twierdzenie, że takie prawo obowiązuje jest kpiną z setek osób i ich uczuć – powiedział w TVN24 Włodzimierz Cimoszewicz, były premier.

- Będą wykopywali szczątki ofiar, żeby szukać czegoś, czego nie znajdą. Będą robili sensację z trzeciorzędnych kwestii, które nie będą miały żadnego związku z przyczynami katastrofy – dodał Włodzimierz Cimoszewicz.