- Jeśli chodzi o audyt w spółkach Skarbu Państwa, to w tej chwili on się toczy, pierwsze wyniki będą już niebawem znane. Oczywiście jestem w kontakcie na bieżąco z panem ministrem Kamińskim (Mariuszem, ministrem-koordynatorem służb specjalnych - PAP) i z panem ministrem Kowalczykiem (Henrykiem, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, nadzorującym likwidację MSP - PAP). Odpowiednie decyzje, również personalne, będą podjęte - mówiła szefowa rządu, zapytana o audyt.

Pytana o projekt ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, który dotyczy zarządzania spółkami SP po planowanej likwidacji MSP, odpowiedziała: "Jeśli chodzi o zarządzanie spółkami Skarbu Państwa w tej chwili, dzisiaj Komitet Ekonomiczny RM właśnie pracuje nad tą propozycją. Jeśli KERM rekomenduje rozwiązanie, które zostało przygotowane i przyjmie to rozwiązanie, to prawdopodobnie w przyszłym tygodniu (...) ta ustawa będzie przyjmowana przez cały rząd".

Audyt w państwowych firmach rozpoczął się we wrześniu. Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński wystąpił wówczas do resortów, którym podlegają państwowe firmy, o informacje w sprawie umów zawieranych przez te spółki. W ramach kontroli miały być też sprawdzane umowy zewnętrzne zawierane przez spółki SP.

Kamiński tłumaczył, że analizie zostaną poddane dwa lata "działania spółek i zawierania umów". - To jest rok 2015, 2016. Chcemy zobaczyć, co się działo w tym roku w spółkach, kiedy doszło do zmiany władzy, jak pod koniec swoich rządów Platforma nadzorowała spółki, co z tego wynikało i jak to wygląda pod nowymi rządami - mówił.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk zapowiadał, że po ogłoszeniu wyników audytu możliwe będą zmiany w zarządach największych firm.

Ministerstwo Skarbu Państwa ma fizycznie przestać istnieć do końca marca 2017 r. Minister informował ponadto, że jeszcze przed likwidacją MSP powstać ma rada ds. spółek przy kancelarii premiera. Miałaby się ona zajmować m.in. weryfikacją kadr w państwowych firmach.