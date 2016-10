ZOBACZ PROJEKT USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM AUTORSTWA POSŁÓW PiS (plik .pdf) >>>

Zgromadzenie Ogólne tworzą urzędujący sędziowie Trybunału Konstytucyjnym, którzy złożyli ślubowanie przed Prezydentem. Tak wynika z zaprezentowanego projektu ustawy. Zapis taki oznacza konieczność dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu przez prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego trzech sędziów wybranych przez Sejm w grudniu 2015 roku. Chodzi o Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha.

"Proponowane rozwiązanie projektu ma wyraźnie wskazywać, czym jest Zgromadzenie Ogólne, by nie można było w tym zakresie dokonywać nieuprawnionych nadinterpretacji" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Inny zapis projektu głosi, że Zgromadzenie Ogólne przedstawia prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału "w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat". Obecna ustawa o TK z 22 lipca 201 roku mówi, iż obrady ZO w tej sprawie zwołuje się "między 30 a 15 dniem" przed upływem kadencji prezesa. Kadencja prezesa Rzeplińskiego kończy się 19 grudnia.

"Zgromadzenie Ogólne nie jest upoważnione do powoływania czy wybierania prezesa albo wiceprezesa TK. Konstytucyjnym organem dokonującym aktu powołania jest prezydent. Jednocześnie trzeba stanowczo podkreślić, że konstytucja nie czyni prezydenta notariuszem potwierdzającym uchwałę dotyczącą przedstawienia kandydatów przez Zgromadzenie Ogólne. To Prezydent ma decydujący głos w tej sprawie, a zgodnie z konstytucją to uprawnienie nie wymaga kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów" - zaznaczono w uzasadnieniu.