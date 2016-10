Dziennikarze portalu dotarli do akt spraw o przyznanie odszkodowań skierowanych do sądu. Trzy z nich – jak pisze OKO.press – skierowała Beata Gosiewska, która wzywa MON do wypłaty „po 1,25 miliona złotych zadośćuczynienia dla niej i każdego z dzieci oraz po 400 tysięcy złotych odszkodowania” – czytamy.

Dodatkowo europosłanka PiS domaga się przyznanie każdemu z dzieci jej i Przemysława Gosiewskiego po „72 tysiące złotych wyrównania renty i dodatkowej renty w wysokości 2 tysięcy złotych miesięcznie”.

Jak pisze OKO.press, zarówno Gosiewska, jak i jej dzieci, otrzymali już zadośćuczynienia. Dostają też od kilku lat świadczenia od państwa.

Skąd kwota 5 milionów złotych? Zdaniem Gosiewskiej jej mąż mógł jeszcze przez wiele lat być czynnym politykiem. Dokładnie przez 21 lat. Pomnożyła więc 21 lat przez jego uposażenie, jakie otrzymywał w chwili śmierci i ewentualne „awanse finansowe”.

„W momencie katastrofy znajdował się u szczytu kariery politycznej, w każdych kolejnych wyborach uzyskiwał coraz wyższe poparcie”, a w najbliższych planach miał kandydowanie do Parlamentu Europejskiego „co wiązałoby się z olbrzymim awansem finansowym – jego uposażenie wzrosłoby dwukrotnie” – cytuje OKO.press uzasadnienie w dokumentacji złożonej przez Beatę Gosiewską.