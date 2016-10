Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to (projekt) porządkujący, idący do dalszego uporządkowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Myślę, że on będzie w miarę szybko procedowany i będziemy mogli wtedy powiedzieć, że sytuacja w TK się stabilizuje - powiedział szefowa rządu w czwartek na konferencji prasowej.

Jak oceniła, sytuacja wokół Trybunału się ustabilizuje, jeśli obecny prezes TK Andrzej Rzepliński będzie chciał stosować się do obowiązującego prawa.

W środę na stronie internetowej Sejmu pojawił się projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, autorstwa posłów PiS. Wprowadza on m.in. zasadę, że kadencja prezesa TK trwa sześć lat (dziś sędzia powołany na prezesa jest nim do końca swej 9-letniej kadencji).

Projekt reguluje też tryb wyłaniania przez Zgromadzenie Ogólne TK kandydatów na prezesa Trybunału przedstawianych prezydentowi. Zgodnie z projektem, prezesa powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych mu przez ZO (nie ma określonej liczby kandydatów - według lipcowej ustawy o TK jest ich trzech). ZO ma przedstawiać prezydentowi jako kandydatów wszystkich sędziów, którzy w głosowaniu otrzymali co najmniej 5 głosów.

Według części opozycji celem projektu jest zawłaszczenie stanowiska prezesa Trybunału dla Prawa i Sprawiedliwości.

Przygotowanie projektu ws. TK było zapowiadane od kilku tygodni. Jest to jeden z trzech projektów odnoszących się do TK. Chodzi o projekty: ustawy o statusie sędziów TK, ustawy dotyczącej organizacji i trybu postępowania przed TK oraz przepisów wprowadzających tę ustawę (tego ostatniego projektu jeszcze nie ma, a ma w nim być data wejścia ustaw w życie - PAP). Projekt ustawy o statusie sędziów TK jest obecnie przed drugim czytaniem w Sejmie.