Zmiany w obowiązującym od początku 2014 roku systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi - który wprowadził dwa główne dowództwa w miejsce odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, a Sztab Generalny uczynił ośrodkiem planowania strategicznego, a nie dowodzenia – to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa MON. Według ministra Macierewicza obecny system powoduje niejasności co do podziału kompetencji pomiędzy organami dowódczymi i brak jednolitości dowodzenia.

Pytany o plany dotyczące reformy w sobotnim wywiadzie z TVP, szef MON zapowiedział, że "projekt zmiany systemu dowodzenia (armią - PAP) jeszcze w tym roku znajdzie się w polskim Sejmie".

Szef MON zapewnił jednocześnie, że już dziś w polskim wojsku "decyzje płyną z jednego źródła i (...) są skutecznie realizowane". - Udało się na bieżąco koordynować to, co zostało zepsute - mówił.