W wystąpieniu na starosądeckim rynku prezydent podkreślał, że to właśnie ze Starego Sącza - z którym związany jest rodzinnie - wyniósł różne swoje przekonania, m.in. to, "że sprawy trzeba załatwiać kulturalnie, z pewnym dystansem, ale twardo, tak, żeby zostały załatwione".

- Stąd też wyniosłem przekonanie, że nie wolno się uginać, nawet jeśli inni pozornie wydają się silniejsi, nawet jeśli pozornie mają więcej możliwości, a przede wszystkim nigdy nie wolno oddawać pola - dodał.

Czytaj więcej Prezydent ma już plany na 11 listopada. Marsz Niepodległości? "Na razie nie ma perspektywy na wspólny marsz"

Oczywiście - podkreślał - "w polityce są różne poglądy, są spory bardzo często, są różne głosowania". - Ja mam swoje poglądy, działam w określony sposób, staram się wykonywać swój urząd jak najlepiej dla Rzeczypospolitej - wbrew tym, którzy, moim zdaniem, chcą ją niszczyć i wyciskać z niej nieusprawiedliwione korzyści - mówił Duda.

- Obiecuję, choć obiecywałem to już wcześniej, bo przecież złożyłem przysięgę, że będę kontynuował to dzieło, którego się podjąłem i przez które zostałem wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, będę je kontynuował spokojnie, do końca kadencji. Będę je realizował, obiecuję to państwu. Nie cofnę się przed nikim, bo ja nie składałem swojego zobowiązania ani przed żadnymi politykami, ani przed żadnymi prezesami żadnych trybunałów, tylko ja składałem swoje zobowiązanie przed wami, przed państwem je składałem - powiedział prezydent zwracając się do zebranych.

Podkreślił zarazem - odnosząc się do wcześniejszej ceremonii, podczas której odebrał od rady miasta honorowe obywatelstwo Starego Sącza - że był "niezwykle poruszony" faktem, że rada miasta przyznała mu ten tytuł jednogłośnie. - To jest też dla mnie świadectwo pewnej klasy, która jest w Starym Sączu - powiedział.