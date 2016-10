Cimoszewicz o opozycji

Były premier skomentował działania opozycji.

Platforma ciągle przypomina zamroczonego zawodnika po ciężkim, nokautującym ciosie. W przypadku Nowoczesnej, z jednej strony jest tam grupka bardzo utalentowanych polityków, widocznych na ekranach telewizorów, czy przy mównicy sejmowej. Z drugiej strony tej partii nie ma w terenie.

Kijowski o Macierewiczu

Obywatele czują się zniewoleni. Mamy zwierzchność ludzi, którzy nie wiadomo komu służą i nie wiadomo skąd się wzięli. Rządzący wywołują międzynarodowe afery. Wygląda, że służą obcym mocarstwom. Mam wątpliwości co do tego, w czyim interesie działa Macierewicz - mówi Gość Radia ZET, lider KOD-u Mateusz Kijowski.

Stankiewicz o Tusku

"Gazeta Polska Codziennie" podała we wtorek, że niemiecki dziennikarz Jürgen Roth dotarł do pełnego raportu niemieckiego wywiadu BND na temat katastrofy smoleńskiej. Według "GPC", z raportu wynika m.in., że informację BND o "wysoce prawdopodobnym zamachu przy użyciu materiałów wybuchowych" potwierdziło "wysokiej rangi źródło wewnątrz polskiej ambasady w K." - był nim "pułkownik polskiego wywiadu wojskowego", który "zna bardzo dobrze wewnętrzne życie tej służby", o imieniu Robert. W raporcie miało być także napisane, że "zgodnie z opisem Roberta [nazwisko zaczernione] zlecenia zamachu na Tu-154 pochodziło bezpośrednio od T. [nazwisko wysokiej rangi polskiego polityka, nazwisko zaczernione] do Desinova".

Nie zdziwiłabym się gdyby politykiem T. który miał zlecić zamordowanie prezydenta L Kaczyńskiego okazał się Tusk – napisała Stankiewicz na Twitterze.

Kaczyński o Macierewiczu

Pytany o podsumowanie roku rządów PiS Jarosław Kaczyński odpowiedział, że za pozytywną zmianę uważa "przeprowadzenie ogromnej części programu społecznego". Jak podkreślił, "nie udało się dopilnować negatywnych zjawisk w sferze personalnej".

Biedny Misiewicz, młody człowiek, pan Misiewicz stał się symbolem czegoś, czego nie powinien być symbolem, tak się czasem w życiu układa, ale gdyby nasi przeciwnicy przez te poprzednie 8 lat reagowali jak my, to można by powiedzieć, żeby musieli sięgnąć po dziesiątki, setki a może i tysiące ludzi, którzy mieli naprawdę poważniejsze sprawy niż "ta z Misiewiczem"- podkreślił J. Kaczyński.

Duda o niezłomności

Podczas spotkania z mieszkańcami Starego Sącza, prezydent Andrzej Duda mówił:

Nie cofnę się przed nikim, bo ja nie składałem swojego zobowiązania ani przed żadnymi politykami, ani przed żadnymi prezesami żadnych trybunałów, tylko ja składałem swoje zobowiązanie przed wami, przed państwem je składałem - powiedział prezydent zwracając się do zebranych.

