Otwierają groby tylko po to, żebyśmy przez następny miesiąc znów wojowali z kłamstwem smoleńskim - powiedział. Na ekshumacje nie zgadza się część rodzin ofiar katastrofy.

Według Marcinkiewicza, odpowiedzialność za decyzje o ekshumacjach pomimo braku zgody części rodzin spoczywa na Jarosławie Kaczyńskim.

Jeśli są rodziny, które mówią "no way", to nikt, nawet Kaczynski, nie ma prawa ruszyć takiego grobu bo go sponiewiera. To pokazuje, że jest strasznie silnym człowiekiem, jeżeli potrafi tak grać śmiercią swojego brata - mówi Marcinkiewicz.