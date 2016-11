Minister przedstawił rządowy projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony, który przewiduje, że od początku 2017 r. zostaną powołane Wojska Obrony Terytorialnej.

Szef MON przypomniał, że wszyscy dowódcy rodzajów sił zbrojnych podlegają prezydentowi jako zwierzchnikowi sił zbrojnych i ministrowi obrony.

Macierewicz powiedział, że WOT zwiększą i uzupełnią możliwości wojska. Jak mówił, obrona terytorialna będzie zdolna do współdziałania z innymi rodzajami sił zbrojnych oraz do samodzielnego prowadzenia działań bojowych, ratowniczych, a także do organizowania i prowadzenia samoobrony lokalnej.

Zaznaczył także, że WOT będą w sposób szczególny szkołą wychowania patriotycznego i zaangażowania na rzecz społeczności lokalnych. - Chcemy, aby te wojska taką funkcję pełniły. Wyrażam zdziwienie, że ta funkcja jest tak niesłychanie bolesna dla ludzi, którzy twierdzą, że są opozycją - powiedział szef MON.

Macierewicz podkreślił, że WOT będą szeroko współdziałały z rozwijającymi się organizacjami proobronnymi.

Minister przypomniał, że obecnie formowane są dowództwa trzech brygad WOT (w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim) oraz 4 batalionów (w Białymstoku, Siedlcach, Lublinie i Rzeszowie). Jak mówił Macierewicz, do końca 2016 r. stan liczbowy obrony terytorialnej osiągnie co najmniej 3 tys. żołnierzy. W 2017 r. mają powstać kolejne trzy brygady, liczące ok. 18 tys. żołnierzy. W 2019 r. WOT mają liczyć blisko 53 tys. żołnierzy w 17 brygadach i 63 batalionach. Koszty utworzenia i utrzymania WOT w latach 2016-19 MON szacuje na 3,6 mld zł.

Projekt wprowadza nowy rodzaj czynnej służby wojskowej – terytorialną służbę wojskową pełnioną w dwóch formach - rotacyjnej (co najmniej 2 dni w miesiącu) i dyspozycyjnej (równolegle do prowadzenia pracy zawodowej i życia cywilnego). Okres służby przewidziano na od 1 roku do 6 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Żołnierze WOT mają dostawać co miesięczny dodatek z tytułu pełnienia służby, podnoszenia kwalifikacji i gotowości do natychmiastowego stawiennictwa – łącznie będzie to ponad 500 zł dla żołnierza i ponad 600 zł dla oficera.