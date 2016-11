Konrad Piasecki poprosił podczas rozmowy na antenie Radia ZET, by marszałek Senatu wymienił dwie wady prezesa PiS. Pan prezes Jarosław Kaczyński jest idealistą. Chciałby, żeby świat był idealny. Chciałby żeby choć często mówi, że w PiS nie ma samych aniołów, ale chyba chciałby, żeby w Polsce były same anioły - odpowiedział Stanisław Karczewski. Pytany, czy to faktycznie cecha negatywna, stwierdził, że on to również traktuję jako cechę bardzo pozytywną.

Dziennikarz nie dał jednak za wygraną i dalej próbował namówić swojego gościa na odpowiedź. Pan prezes Jarosław Kaczyński jest człowiekiem wybitnym. Mimo ogromnych przeżyć i wielkich ataków, doprowadził swoja partię do tego, że wygraliśmy wybory. I wygramy również następne, samorządowe wybory - chwalił dalej szefa partii Karczewski.

Miał pan wymienić dwie negatywne cechy Jarosława Kaczyńskiego. Gdzie w tej wybitności są negatywy? - skomentował to dziennikarz Radia ZET. Panie redaktorze, pan prezes Jarosław Kaczyński jest wybitnym politykiem, traktuje swoją misję z wielką odpowiedzialnością. Ja nie widzę żadnych wad u pana prezesa - stwierdził w końcu marszałek Senatu.