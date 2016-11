Bartłomiej Misiewicz, były rzecznik Antoniego Macierewicza, miał - według doniesień "Newsweeka" -proponować bełchatowskim radnym koalicję z PiS. W zamian oferował stanowiska w spółkach skarbu państwa. Śledztwo w tej sprawie, na wniosek posłów PO, prowadzi prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim.

- Wątpliwości budzi jednak fakt, że działania piotrkowskiej prokuratury nadzoruje prok. Magdalena Witko, prywatnie żona posła PiS poprzedniej kadencji Sejmu Marcina Witki, który od 2014 r. jest prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego. Jest on również członkiem Narodowej Rady Rozwoju, do której powołał go prezydent Andrzej Duda – donosi "Rzeczpospolita".

Politycy Platformy zgodnie twierdzą, że sprawa jest podejrzana i dochodzi tutaj do konfliktu interesów. Piotrkowska prokuratura nie ma takich wątpliwości.