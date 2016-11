Była debata na forum Parlamentu Europejskiego o Polsce, gdzie oskarżano rząd Prawa i Sprawiedliwości o obywatelski projekt ustawy antyaborcyjnej - przypomniała Gosiewska.

Według niej Unia Europejska "zmierza w bardzo złym kierunku".

Moim zdaniem wyszliśmy z ustroju komunistycznego, więc jesteśmy wyczuleni na to. Unia Europejska zmierza w bardzo złym kierunku. Tak naprawdę jest to mniej totalitarna forma ustroju komunistycznego. Mam nadzieję, że wrócimy do idei ojców założycieli Unii Europejskiej, czyli do korzeni chrześcijańskich - podkreśliła na antenie TV Trwam.