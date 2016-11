Janusz Korwin-Mikke odniósł się na konferencji prasowej w Sejmie do informacji, że nominowany przez Partię Republikańską Donald Trump został wybrany na 45. prezydenta USA. Trzeba podkreślić z zadowoleniem, że nie będzie trzeciej wojny światowej, że pan Trump postara się uspokoić stosunki z Rosją, że nie będzie ogłaszał różnych +majdanów+, nie będzie +opłacania Tajwanów+, by ogłosiły niepodległość, ani różnych innych podburzań, by doszło do wojny światowej - powiedział Korwin-Mikke.

Według niego pod tym względem Donald Trump jest dość przewidywalny. Jeżeli uspokoi się w stosunkach Ameryka-Rosja, nastąpi ogólny spokój na świecie, nie będą wojenne statki pływały obok siebie, a samoloty nie będą nad nimi latały, nie będzie takiej groźby, że nastąpi wojna światowa - przekonywał Korwin-Mikke.

Zaznaczył, że on sam bardzo cieszy się ze zwycięstwa Donalda Trumpa i nie jest nim zaskoczony. Korwin-Mikke podziękował też Polonii w USA za to, że - jak mówił - masowo głosowała na Trumpa. No, a jako Polak mogę tylko powiedzieć, że my jesteśmy na uboczu wielkiej polityki, Stany Zjednoczone mało interesują się Europą, a Polską już całkowicie nie - dodał lider partii Wolność.