Najwyższym naszym celem jest kultywować pamięć, naszą dumą jest móc powiedzieć tym, którzy jako Niezłomni walczyli, i ich potomkom: spełniamy wasz testament, czynimy Polskę silną i niepodległą, dostatnią i sprawiedliwą, która przez sprawiedliwość społeczną przywraca jedność, siłę narodu i poczucie, że ojczyzna jest matką wszystkich Polaków, a nie tylko wybranych - powiedział minister obrony.

Jak podkreślił, "istotą hymnu Rzeczypospolitej jest przywołanie słów >>jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy<<". - Można by powiedzieć, że ten dwuwiersz towarzyszy narodowi polskiemu od długiego czasu, od czasu, gdy utracona niepodległość stała się najwyższym marzeniem i największym dobrem, tym o co Polacy się modlili i o co Polacy walczyli - powiedział Macierewicz. Słowa hymnu - mówił szef MON - kształtują nasze myśli, sumienia i tożsamość narodową.

Macierewicz powiedział, że każdy przeciwnik musi wiedzieć, że Polacy nie spoczną w walce o swoją niepodległość. - Nie ma bardziej dojmującego świadectwa tej właśnie cechy charakteru narodu polskiego, jak walka Żołnierzy Niezłomnych - podkreślił minister obrony.

Jego zdaniem tablica poświęcona Żołnierzom Wyklętym, to "tablica chwały, siły, skuteczności walki o niepodległość tych, których nazywamy Żołnierzami Niezłomnymi, Żołnierzami Wyklętymi przez wroga, ale nie przez naród, tych których nazywamy słusznie żołnierzami Rzeczypospolitej".

W czwartkowej uroczystości udział wzięli również m.in.: prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele generalicji, duchowieństwa oraz kombatanci.

Na jednym z filarów Grobu Nieznanego Żołnierza znajduje się już jedna tablica poświęcona Żołnierzom Wyklętym, prezydent odsłonił ją 15 sierpnia, w dniu święta Wojska Polskiego. Upamiętniono na niej dziewięć wydarzeń - głównie bitwy i potyczki podziemia AK-owskiego i poakowskiego z NKWD, Armią Czerwoną, UB i Ludowym Wojskiem Polskim.