Jarosław Kaczyński wraz z politykami PiS, m.in. wiceprezesem partii Mariuszem Kamińskim, wiceszefem klubu Markiem Suskim, rzeczniczką klubu Beatą Mazurek i wicemarszałkiem Sejmu Joachimem Brudzińskim złożyli wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Musimy pamiętać o jednym: Polska nie powstałaby, gdyby nie czyny Polaków. Nie powstałaby w wyniku działań innych. Wszelkiego rodzaju zdawanie się na innych jest zawsze wielkim błędem. Trzeba tu w Polsce działać, tu w Polsce umieć odnosić sukcesy - powiedział prezes PiS po złożeniu wieńca.

"To jest droga, którą wybraliśmy, podejmując dzieło naprawy Rzeczypospolitej, podejmując dzieło, którego sensem jest uczynienie z Polski państwa rzeczywiście liczącego się i rzeczywiście suwerennego. (...) Przez lata było inaczej, dziś trzeba toczyć o to trudną walkę, i my tę walkę będziemy toczyć i wobec innych, naszych partnerów z Unii Europejskiej, innych partnerów, choćby z NATO, ale także w Polsce, wobec tych, którzy ciągle myślą w anachronicznych i szkodliwych kategoriach - podkreślił. Dodał, że większość myślących w ten sposób, któregoś dnia przyjmie nasze racje.